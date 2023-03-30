Законопроект о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов готовят в Госдуме

На заслуженный отдых смогут претендовать в том числе мужчины, которые усыновили детей в браке, выяснили «Известия».

Рабочая группа Госдумы по укреплению традиционных семейных ценностей, созданная в начале января, активно ведет сбор инициатив. Депутат Госдумы Александр Спиридонов, который в ней представляет «Единую Россию», в ближайшее время внесет на обсуждение законопроект о снижении пенсионного возраста на три года отцам, воспитывающим трех и более детей.

Таким образом, многодетные папы смогут к окончанию переходного периода пенсионной реформы – в 2028 году – выходить на пенсию не в 65 лет, а в 62 года. Разумеется, закон может начать действовать и до этой даты – при этом мужчины смогут рассчитывать на досрочный отдых и выходить на пенсию на три года раньше.

– Цель инициативы заключается в симметричном смягчении возраста выхода на пенсию для многодетных мужчин. Признание значимости роли отца и ответственного отцовства поможет улучшить социально-демографическую ситуацию. Будем обсуждать мой законопроект в межфракционной группе, особенно, думаю, вызовет дискуссию вопрос критериев признания добросовестного выполнения отцовского долга. Подобные законы необходимо принимать с учетом разных мнений, основанных на опыте, – рассказал «Известиям» Александр Спиридонов.