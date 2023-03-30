Новости

Учителей могут приравнять к государственным служащим

Статус, аналогичный тому, который имеют государственные служащие, предлагает присвоить учителям первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Опрошенные «Известиями» эксперты назвали «достойными уважения» намерения повысить статус учителя и престиж профессии.

Она уведомила Минпросвещения о начале разработки законопроекта «О статусе учителя» – и попросила ведомство назначить ответственного сотрудника для координации работы.

«Начата работа по разработке проекта федерального закона, – говорится в письме, которое есть в распоряжении «Известий». – Предполагается определить миссию педработника; установить статус, аналогичный статусу государственного служащего; среднюю зарплату не ниже средней заработной платы госслужащего по стране и право на медобслуживание, аналогичное праву государственного служащего».

Также в проекте будут сформулированы права и обязанности учителя, меры по его защите, указывается в письме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Искусственный интеллект, нейросети
Goldman Sachs: Искусственный интеллект поднимет ВВП на 7%
«Возвращаемся к истокам». Гомбо Зориктуев – о трендах в брендинге в эпоху перемен
Человеческие образы Байкала и Ангары создали с помощью нейросети
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес