Количество конкурсных производств стало рекордно низким в 2022 году

Аналитики сервиса Сбера по продаже непрофильных и залоговых активов «Портал DA» проанализировали рынок банкротств юридических лиц по итогам 2022 года.

В 2022 году количество решений о введении конкурсного производства (КП) было рекордно низким за семь лет наблюдений. Количество решений о КП в банкротстве юридических лиц в 2022 году снизилось с 10,1 тыс. до 8,7 тыс. в сравнении с 2021 годом. Средние сроки процедур для реализации лота сократились и составляют 6,7 месяца. Также за 2022 год в банкротствах юридических лиц реализовано на 23% меньше лотов, чем в 2021 году (-10,3 тыс. лотов). Число участников, принимающих участие в торгах, осталось таким же, как и в 2021 году, — 2,8. При этом в большинстве случаев на торги приходит всего один участник, и только в 20% случаев присутствуют двое.

Основные лоты по видам имущества в банкротстве юридических лиц распределились так: транспортные средства (26%), дебиторская задолженность (20%), оборудование, здания и сооружения (18%).

Наименьший дисконт в торгах предоставлялся в сегменте транспортных средств (12%), наибольший — при продаже дебиторской задолженности (98%). Первое, скорее всего, связано с глобальными изменениями на рынке транспортных средств, вызванными нарушением логистических цепочек и уходом с российского рынка ряда компаний; второе — общим качеством продаваемой задолженности, характеризующейся низким потенциалом ко взысканию.

Наиболее популярными активами у покупателей на торгах стали транспортные средства, в 2021-м приобрести автомобиль приходило в среднем три человека, в 2022-м — четыре. Причём среди реализованных транспортных средств юрлиц 77% — это грузовые автомобили и спецтехника. Далее по популярности среди топовых категорий занимают здания и дебиторская задолженность — в среднем три интересанта.

Самым популярным лотом в 2022 году стал автомобиль Renault Logan 2015 года выпуска, он привлёк 330 потенциальных покупателей и поднялся в цене с 45 тысяч до 580 тысяч рублей. Самым дорогим лотом в 2022 году стал цементный завод в Калужской области. Его удалось продать за девять миллиардов рублей при стартовой цене 31 млрд руб. Самая длительная реализация 2022 года — продажа производственного комплекса в городе Кингисеппе Ленинградской области. Продажа длилась более семи лет, лот стартовал с 56 млн, комплекс был продан за 45 млн руб.