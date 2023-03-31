Вопросы развития газохимического кластера Иркутской области обсудили в Усть-Куте

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов, основатель, председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании (ИНК) Николай Буйнов посетили производственные объекты ИНК, строительную площадку Иркутского завода полимеров, а также обсудили вопросы создания в регионе газохимического кластера.

- Реализуемый в Иркутской области проект создания газохимического кластера позволяет использовать потенциал имеющихся в регионе запасов углеводородов для развития территорий. Он является ярким примером успешного государственно-частного партнёрства, – отметил Анатолий Серышев.

Игорь Кобзев подчеркнул, что строительство газохимического кластера ИНК является мощным импульсом для развития региона.

- Уверен, что Иркутская область, располагая одними из крупнейших запасов углеводородного сырья на территории Российской Федерации, способна создать мощный газохимический комплекс, продукция которого будет востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Территория обладает большими перспективами. Усть-Кут может стать крупнейшим транспортным хабом, обслуживающим районы Крайнего Севера, Республику Саха и Дальний Восток, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Промышленное использования природного газа позволит нам успешно решить и задачу социальной газификации на территории Усть-Кута, – отметил глава региона.

Основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов отметил, что несмотря на то, что ИНК – крупнейшая компания, которая сегодня направляет прибыль с добычи на развитие своих инвестиционных проектов, расширение инфраструктуры северных территорий невозможно без участия государства.

- Мы строим сложное производство, работаем с температурами от -269 до + 1100С, и такие процессы требуют очень точного, своего рода, космического подхода, космической надежности. И необходимо учить местных жителей, и обеспечить их должными условиями жизни, и развивать город. Но нужно объединить усилия власти и бизнеса. Чтобы нам экономически держать бизнес и развивать Усть-Кут – нужно развитие аэропорта и федеральной дороги "Вилюй", сейчас она не выдерживает транспортировку материалов. Мы просим оказать поддержку, так как мы без помощи государства не сможем реализовать задуманное, – подчеркнул Николай Буйнов.

Так, городу и району требуется развитие ведущих инфраструктурных объектов. Главной болевой точкой является аэродромный комплекс, требующий реконструкции. Сейчас инфраструктура аэропорта не соответствует технике авиационной безопасности и не способен принимать современные воздушные суда.

Для обеспечения кадрами газохимического кластера требует решения вопрос подбора персонала. У компании в приоритете является набор кадров из местного населения. Однако газохимическая отрасль – новая для региона, специалистов данного профиля готовят лишь в нескольких учебных заведениях России, требуется развитие образовательной базы Усть-Кутского промышленного техникума. Немаловажную инфраструктурную роль играет и капитальный ремонт федеральной дороги «Вилюй», которая связывает ряд населенных пунктов Иркутской области, а также регион с Республикой Саха (Якутия).

Также участники совещания обратили внимание на высокую социальную значимость возведения объекта. Так, запуск завода позволит создать более 1,6 тысячи новых рабочих мест. В Усть-Куте для сотрудников предприятия предусмотрено строительство нового современного микрорайона с необходимой социальной инфраструктурой, школой, детскими садами. Как подчеркнул Анатолий Серышев, формирование комфортных условий для жизни работников завода должно быть одной из первостепенных задач.

На совещании приняли решение о необходимости включения реконструкции аэропортового комплекса Усть-Кута в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, капремонта автотрассы, а также создание рабочей группы с участием представителей власти и бизнеса. Эксперты займутся обсуждением ряда задач по социально-экономическому развитию Усть-Кутского района, в частности, газификации территории и проектированию новых инженерных объектов.