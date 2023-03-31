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Доля семей со сбережениями сократилась с начала года в России

Согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», в январе 2023 года о наличии сбережений сообщал 51% опрошенных семей, тогда как в конце марта их доля составила 49%.

Количество семей, предпочитающих хранить свои сбережения в российской валюте, за рассматриваемый период незначительно увеличилось (+ 1 п.п) и составляет 41%. При этом 29% продолжает хранить сбережения в банке, 21% – наличными. Другие – в иностранной валюте (3%), в государственных ценных бумагах (3%), в драгметаллах (3%), в виде вкладов в недвижимость (5%), бизнес (1%) и другом.

40% опрошенных семей считают, что им хватит их сбережений не более, чем на 3 месяца, 30% ожидает, что накоплений будет достаточно на срок 3-6 месяцев, 20% – от полугода до года. Почти 10% семей со сбережениями оценили этот период в 1-3 года, остальные – на 3 года и более.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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