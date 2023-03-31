Сбербанк приглашает иркутян 1 апреля на ярмарку недвижимости

В эту субботу, 1 апреля, Сбербанк проведет в Иркутске традиционную ярмарку недвижимости. Гости ярмарки смогут воспользоваться специальными скидками от ведущих застройщиков и агентств недвижимости. Мероприятие пройдет на площадке Байкальского банка по адресу: Нижняя Набережная, 10, с 10:00 до 15:00. Для маленьких гостей ярмарки будет организован бесплатный аквагрим.

– «Ярмарка недвижимости – это уникальная возможность получить консультацию по всем вопросам и решить жилищный вопрос в одном месте. Партнеры Сбербанка помогут подобрать подходящий вариант на рынке вторичного жилья, на рынке новостроек или загородном рынке. В свою очередь, сотрудники банка помогут определиться с программой кредитования, расскажут о льготных программах «Ипотека с господдержкой – 2020», «Семейная ипотека», – подчеркнули в Сбере.