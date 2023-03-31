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Доходы россиян вернутся на докризисный уровень в 2023 году

Затормозить рост может дефицит бюджета, снижение экспорта в ряде ведущих отраслей, а также всплеск инфляции, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

После спада в прошлом году реальных располагаемых доходов (показатель отражает поступающие населению средства с учетом инфляции) они начнут восстанавливаться уже в 2023-м. По прогнозу Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, показатель вырастет на 1,5%. Таким образом, он выйдет на докризисный уровень. В 2024 году ожидается увеличение располагаемых доходов на 2,2%, а в 2025 году – еще на 2%.

Президент Владимир Путин на совещании с правительством 29 марта заявил, что зарплаты и располагаемые доходы населения вновь начали расти в реальном выражении, хотя это пока «очень скромные цифры». По данным главы государства, доходы россиян увеличились на 0,9% в IV квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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