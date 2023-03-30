Подведены итоги программы «Моя карьера-2022» от Эн+

Итоговая конференция прошла на площадке Технопарка ИРНИТУ. Ее финалисты будут зачислены в кадровый резерв компании и смогут пройти стажировку на индивидуально подобранных для них кадровых позициях. Об этом рассказали в компании.

Образовательный проект «Моя карьера» был запущен Корпоративным университетом Эн+ для пополнения кадрового резерва холдинга и карьерного роста молодых сотрудников. В этом году на старте в проекте участвовали 383 участника, до финала в результате отборочных этапов дошли 127 человек из 12 бизнесов Эн+. Попадание в кадровый резерв Эн+ для тридцати финалистов означает развитие их карьеры при участии Корпоративного университета компании, с возможностью занять впоследствии руководящую должность.

«Моя карьера» – часть многоуровневой системы поддержки талантливой молодежи и формирования кадрового резерва компании. Образовательные проекты и работа с молодёжью – один из главных приоритетов компании, обозначенный основателем холдинга Олегом Дерипаской. Эн+ заинтересована в развитии талантливых, неравнодушных молодых сотрудников, поддерживающих интересы компании, тех, кто может по-новому смотреть на поставленные задачи.

Во время проекта участники под руководством экспертов работали по таким направлениям, как «Цифровизация», «Экология», «Охрана труда и развитие культуры безопасности», «Социальные проекты. Развитие городов». Эксперты из числа руководителей бизнесов Эн+ задали основной вектор дискуссии, а затем команды решали кейсы и предлагали свой взгляд на то, как могут развиваться проекты ключевых направлений.

Руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков:

– Талантливые ребята – золотой фонд компании, именно они будут в будущем развивать наши предприятия. В ходе программы «Моя карьера» молодые сотрудники учились работать в команде, прошли курсы повышения квалификации. В финале программы конкурсанты предложили проекты по улучшению деятельности компании, которые мы оперативно будем внедрять. Для руководства очень важно поощрять инициативных ребят, помогать им двигаться по карьерной лестнице. Ведь в скором времени они будут обеспечивать надежность электроснабжения и принимать решения о том, какой должна быть энергетика будущего.