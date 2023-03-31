АТБ представил новую бизнес-карту платежной системы «Мир»

Предложение действует с 29 марта

Карта позволяет проводить бизнес-расчеты и снимать наличные в банкоматах как на территории России, так и за ее пределами в сети обслуживания платежной системы «Мир». Карта подходит и для онлайн-покупок. Благодаря приложению Mir Pay владельцам бизнес-карт от АТБ доступна бесконтактная оплата смартфоном. Также по карте можно получить кэшбэк до 15 000 рублей в месяц.

По карте можно установить индивидуальные лимиты, что особенно удобно корпоративным клиентам, оформившим карты на сотрудников, для контроля над совершаемыми операциями.

В АТБ можно оформить именную карту «Мир» или моментальную карту, которая выпускается в течение 5 минут. Услуга доступна в любом офисе по работе с юридическими лицами, либо через сайт.

Азиатско-Тихоокеанский банк совместно с платежной системой «Мир» продолжают совершенствовать текущую линейку карточных продуктов для бизнеса и в ближайшее время представят новые удобные решения для клиентов.