Интернет-банкинг СберБизнес стал быстрее

Вход в веб-версию СберБизнес — интернет-банкинг для юридических лиц — теперь занимает в среднем меньше четырёх секунд благодаря переходу на HTTP/2.0. К новой версии сетевого протокола уже подключено 1,7 млн пользователей СберБизнеса, до конца года на него перейдут и остальные клиенты. Нововведение ускоряет авторизацию и загрузку всех разделов системы в среднем на полсекунды, упрощая взаимодействие с ними. Сбер одним из первых в российском цифровом корпоративном банкинге перевёл клиент-банк на работу с новым протоколом.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

Быстродействие и стабильность интернет-банка СберБизнес напрямую влияют на эффективность работы наших клиентов, обеспечивая условия для её роста и развития. Чтобы отвечать на возрастающие запросы бизнеса к скорости и удобству, интернет-банкинг должен быть готов проактивно предлагать самые современные технологии, ускоряющие процессы и повышающие удобство использования. Переход на протокол HTTP/2.0 — одна из таких мер, призванная сократить время на проведение рутинных процессов и улучшить клиентский опыт.

Прикладной протокол HTTP обрабатывает запросы пользователей, передаёт данные и медиафайлы. Скорость работы онлайн-ресурса зависит от того, сколько запросов он может обрабатывать одновременно. Первая версия протокола — HTTP/1.1 — позволяла обрабатывать не более восьми запросов, в то время как HTTP/2.0 не имеет таких ограничений.

Интернет-банк для корпоративных клиентов СберБизнес предоставляет пользователям более сотни продуктов и сервисов, оставаясь стабильным, быстрым и надёжным помощником в бизнесе более чем для двух миллионов клиентов.