Банк «Союз» внёс изменения в программу лояльности «Мой бонус»

С 12 апреля 2023 года банковская программа лояльности «Мой бонус» присоединяется к программе «Ингосстрах Бонус» и становится частью новой Инго Экосистемы. В прошлом году «Ингосстрах Бонус» была признана лучшей кобрендинговой программой по итогам премии Loyalty Awards Russia.



Благодаря объединению бонусных программ у клиентов банка появится возможность получать повышенный кешбэк в виде ингорублей – до 10% за оплату в бонусных категориях, до 3% за остальные покупки. Также предусмотрено начисление кешбэка за размещение вкладов и добросовестную выплату кредитов, оформленных в Банке «Союз». Среди приятных нововведений – более привлекательные условия приобретения страховых полисов «Ингосстраха» и обновленная витрина вознаграждений для выгодных покупок за ингорубли.



В рамках объединения программ лояльности обновлено мобильное приложение Банка «Союз»: теперь в более явном виде отображается бонусный баланс. В дату объединения бонусный счет станет единым для тех, кто пользуется картами с разными программами лояльности банка, а при клике на баланс станет доступен переход на платформу «Ингосстрах Бонус».



Обязательным условием присоединения к новой программе для держателей карт, которые ранее не участвовали в программе «Ингосстрах Бонус», является регистрация через приложение Банка «Союз». При этом участники программы «Мой бонус» смогут воспользоваться накопленными ранее баллами – они будут перенесены на объединенный бонусный счет. Держатели карт, которые ранее не относились ни к одной из программ лояльности, получат возможность копить кешбэк за покупки на условиях программы «Ингосстрах Бонус». Обладателям нескольких карт Банка «Союз» ингорубли будут начисляться за покупки по каждой из карт, а учитываться на едином бонусном счете программы «Ингосстрах Бонус».