Вклад «Доходный» от Дальневосточного банка - в ТОП-5 «Лучшие краткосрочные вклады в рублях»

Многие вкладчики предпочитают размещение средств во вклады на короткий период до полугода с целью постоянного мониторинга ставок. Одним из лучших подобных предложений стал Вклад «Доходный онлайн» от АО «Дальневосточный банк», который вошел - в ТОП-5 рейтинга Лучшие краткосрочные вклады в марте 2023 года*. Эксперты оценивали надежность банка, реальный доход по вкладу, процентную ставку.

Максимальная процентная ставка по вкладу «Доходный онланй» - 7,8% при размещении на 186 дней и выплате процентов в конце срока вклада. Минимальная сумма – 10 000 рублей. Вклады Дальневосточного банка можно открыть и в его офисах, и в мобильном приложении «ДВ Банк» за пару минут.

*Для банков ТОП-51-100 по активам