Дальневосточный банк сообщил о закрытии дополнительного офиса в Биробиджане

«Дальневосточный банк» информирует о закрытии дополнительного офиса в г. Биробиджане.

– Информируем вас о том, что 27 апреля 2023 года — последний рабочий день дополнительного офиса 38, расположенного по адресу: 679000, г. Биробиджан, ул. Миллера, д. 8, лит. А6, – говорится в сообщении банка.

Обслуживание клиентов дополнительного офиса 38 будет осуществляться в дополнительном офисе 34 по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 49.

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).