Обоснованность повышения цен на металлы проверят Генпрокуратура и ФАС

Стоимость арматуры увеличилась с начала года на 26,8%, сообщили «Известиям» в Минстрое.

По данным еженедельного мониторинга Минстроя, в период с января по март 2023 года (по состоянию на 29 марта) выявлено, что рост цен на арматурную сталь за этот период составил в среднем 26,8%, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Повышение стоимости произошло как у производителей и их торговых домов, так и у крупных трейдеров, добавили в ведомстве. Правда, по результатам мониторинга за последние две недели рост стоимости арматурной стали не зафиксирован, добавили в Минстрое.

«Рост цен на стройресурсы неминуемо приводит к увеличению стоимости строительства, в том числе объектов социально-культурной инфраструктуры и иных объектов капстроительства, реализуемых в рамках государственных программ», – говорится в обращении.

Для успешного исполнения всех контрактов и исключения спекуляций на рынке стройматериалов парламентарии попросили Генпрокуратуру и ФАС провести проверку обоснованности повышения цен, а Минпромторг – оценить возможность мер по сдерживанию роста стоимости.