60% российских компаний планируют расширить штат

Наиболее востребованы сейчас рабочие и айтишники, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Работы.ру» и «СберПодбора».

Большинство работодателей планируют во II квартале этого года расширить штат и нанять новых сотрудников – об этом сообщили 58% опрошенных. При этом 19% респондентов рассказали, что собираются только заместить сотрудников, еще столько же – не будут ничего менять. И только 4% хотят сократить персонал. Такие данные представлены в мартовском исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», в котором приняли участие более 300 российских организаций.

Так, например, «Северсталь-инфоком» в этом году планирует расширить штат на 5% в связи с появлением новых внешних проектов, сообщили в пресс-службе компании. В «ФосАгро» рассказали, что намерены создать свыше 400 новых рабочих мест в разных регионах присутствия на фоне реализации инвестиционных программ. В «Билайне» отметили, что в год набирают 4,5 тыс. сотрудников и только в I квартале 2023-го рост вакансий составил 30%.