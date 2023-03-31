Пищеблок новой школы в деревне Коты Иркутского района досрочно подключила к электросетям

Филиал Иркутской электросетевой компании почти на три месяца раньше срока подключил к электросетям пищеблок новой школы Иркутского района. Об этом рассказали в пресс-службе ИЭСК.

Для обеспечения горячего питания детей выделена мощность 136 кВт. В сжатые сроки энергетики демонтировали деревянные опоры и установили железобетонные, заменили более 350 метров провода на изолированный и установили новую трансформаторную подстанцию. А также выполнили необходимые пусконаладочные работы и настройку систем учета.

Школа в Котах – это филиал Бутырской средней общеобразовательной школы. В конце прошлого года было возведено новое здание образовательного учреждения. Раньше ученики занимались в приспособленном деревянном строении без удобств. В новом здании есть все коммуникации, столовая с пищеблоком, спортзал, библиотека и медкабинет.

«Мы понимаем высокую важность подобных объектов, поэтому стараемся выполнять подключения как можно быстрее. В конце прошлого года также досрочно обеспечили электроснабжение в ФАПах Столбова, Егоровщины, Баруя и Позднякова и амбулатории деревни Куда. Обращаем внимание, что своевременная подача заявок на технологическое присоединение социальных объектов позволит обеспечивать подключение к дате окончания их строительства», – Александр Щекин, директор филиала «Восточные электрические сети».