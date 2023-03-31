Ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами продлено еще на шесть месяцев

С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на активы, заблокированные в результате действий международных депозитариев. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке.

При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Эти правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.