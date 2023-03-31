Новости

Ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами продлено еще на шесть месяцев

С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на активы, заблокированные в результате действий международных депозитариев. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке.

При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Эти правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Выход на экспорт. Истории иркутского бизнеса
Колумбы внешнего рынка: истории иркутских предпринимателей
Регион больших возможностей. В Центре «Мой бизнес» подвели итоги конкурса «Экспортёр года Иркутской области»
5 советов будущим экспортерам
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес