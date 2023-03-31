От маркировки рекламы в сети отказались 37% российских компаний

Участники рынка жалуются на технические сложности, сообщает РБК.

Больше трети российских предпринимателей в сегменте малого и среднего бизнеса отказываются маркировать рекламу в интернете в соответствии с новыми требованиями закона. К такому выводу пришли специалисты Коkос Group, работающей в сфере интернет-маркетинга (результаты исследования есть в распоряжении РБК).

Так, об отказе от обязательной маркировки рекламы до введения штрафов со стороны Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщили 37% владельцев собственного бизнеса.

Только 17% компаний, как показал результат опроса, решают вопрос с маркировкой интернет-рекламы собственными силами и выделяют для этого отдельного сотрудника. 42% респондентов заявили, что вынуждены обращаться к сторонним экспертам или нанимать консультантов. Еще 4% считают, что маркировкой должны заниматься только специализированные рекламные сервисы.

Опрос Коkос Group также показал, что почти каждый десятый предприниматель вовсе не знает о новых нормах по регулированию рекламы в интернете – такой ответ дали 9% участников исследования. Еще 5% хоть и в курсе поправок в законодательство, но суть их не понимают.