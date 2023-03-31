86% россиян считают, что сформировали полезные финансовые привычки

Большинство россиян (86%) полагают, что сформировали полезные финансовые привычки, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса*. В частности, 59% имеют накопления.

У большинства опрошенных есть финансовые привычки – как полезные (86%), так и вредные (83%). Отвечая на вопрос про них, респонденты могли давать несколько ответов. В тройке лидеров полезных финансовых привычек – регулярно копить, так ответило 28% опрошенных, отслеживать цены в магазинах с целью выбрать наиболее выгодные предложения (20%) и вести учет личного/семейного бюджета (15%). В топ-3 вредных привычек входят спонтанные покупки, об этом заявили 30% респондентов, отсутствие практики планировать личный/семейный бюджет (14%), а также контролировать баланс своих доходов и расходов (14%).

Чтобы сохранить и приумножить сбережения, важно использовать различные финансовые инструменты в зависимости от их доходности, надежности и ликвидности. Среди тех, кто откладывает деньги, половина (51%) хранит их в наличной форме. Почти столько же (47%) предпочитают делать сбережения с помощью накопительного счета или банковского депозита. 11% инвестируют в ценные бумаги и драгоценные металлы, 10% – в недвижимость, порядка 6% – в продукты страхования жизни.

У большинства респондентов, имеющих накопления, их размер не превышает полмиллиона рублей. Так, у 40% опрошенных отложена сумма до 100 тысяч рублей, у 27% – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Сбережениями в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей обладают 19% опрошенных. Оставшиеся 14% ответили, что сумма их накоплений составляет свыше 1 млн рублей.

Все больше россиян пересматривает свое финансовое поведение. Количество тех, у кого размера финансовой подушки хватит на срок до 6 месяцев, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 70% и достигло трети опрошенных.

На вопрос про наиболее популярные источники формирования сбережений (можно было давать несколько вариантов ответов) почти 40% ответили, что откладывают с зарплаты бонусов и премии, которые получают на работе, 12% направляют на сбережения деньги, которые были подарены на праздники, 9% копят за счет дополнительных источников дохода, например, от сдачи своей квартиры. Остальные респонденты, имеющие накопления, используют другие варианты: в частности, помощь родственников или доход от инвестиций.

Более трети россиян (36%) откладывают деньги без определенной цели, формируя капитал на будущее, еще 17% копят на покупку квартиры, столько же на путешествия, 15% – на покупку автомобиля, 11% – на оплату образования, остальные – на дорогостоящий подарок, пластическую операцию или операцию по медицинским показаниям, переезд и другие цели.

*Опрос 1205 респондентов проведен во всех регионах России в марте 2023 года.