Инновационные сэндвич-панели применяют на строительстве предприятий алюминиевой отрасли

Новосибирский завод сэндвич-панелей (НЗСП) изготовил и поставил алюминиевые сэндвич-панели для объекта строительства – Тайшетская Анодная Фабрика (входит в группу «Объединенная Компания РУСАЛ»). Общий объем поставленной продукции составляет 39 тыс. кв. м.

Монтаж инновационных панелей ведется на нескольких объектах: складах зеленых анодов и сырого кокса, а также котельной. Планируется установить алюминиевые сэндвич-панели и на другие корпуса фабрики. Проектную работу в этом направлении ведет Всероссийский Алюминиево-магниевый институт (РУСАЛ ВАМИ). По предварительным оценкам, объем продукции для новых корпусов составит не менее 22 тыс. кв. м. В рамках проекта модернизации заводов компания планирует установить сэндвич-панели также и на Братском алюминиевом заводе (10 тыс. кв. м) и в корпусах Красноярского металлургического завода (17 тыс. кв. м).

К числу главных преимуществ алюминиевых сэндвич-панелей относятся долговечность, срок службы более 35 лет (даже в условиях сильноагрессивной среды), низкие эксплуатационные затраты и малый вес. Важно также отметить, что алюминиевые сэндвич-панели на 30% дешевле панелей из нержавеющей стали и всего на 10% дороже панелей из оцинкованного металла.

Алюминиевые сэндвич-панели изготавливаются согласно новому ГОСТ 32603-2021, утверждение которого стало возможно благодаря экспертному участию Алюминиевой Ассоциации в подготовке разделов документа, касающихся алюминиевых изделий.

Данная продукция востребована для строительства площадок промышленного производства, объектов, расположенных в особых климатических зонах. Среди них животноводческие и агротехнические комплексы, склады для хранения агрессивных веществ и материалов, объекты химической и нефтегазовой промышленности, комплексы холодильных промышленных складов, а также объекты пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности.