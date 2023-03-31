Регион больших возможностей. В Центре «Мой бизнес» подвели итоги конкурса «Экспортёр года Иркутской области»

В Центре «Мой бизнес» подвели итоги конкурса «Экспортер года Иркутской области».

Фото: Лора Гулл

В Центре «Мой бизнес» подвели итоги регионального конкурса «Экспортер года». В нём приняли участие более 30 представителей малого и среднего бизнеса Иркутской области, которые занимаются поставкой услуг и продуктов на зарубежные рынки. В конкурсе было пять номинаций. Как отмечали спикеры, ценно и важно, что Приангарье даже в такое непростое время продолжает удивлять мир. Предприниматели производят уникальные продукты и услуги, вносят большой вклад в развитие региона и страны. Этих людей можно назвать героями рынка, первооткрывателями, двигателем российской экономики.

«Иркутская область экспортирует высокотехнологичную продукцию»

Как отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников, в регионе наблюдается положительная динамика внешнеторгового оборота – растут объемы экспорта на внешние рынки, увеличивается количество малых и средних предприятий, поставляющих товары в другие страны, причем в разных сферах.

Фото: Лора Гулл

Так, в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» принимали участие предприниматели, достигшие успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг.

Первое место в этой номинации получило ООО «СА Пластик», под брендом которого выпускается продукция для 1500 моделей автомобилей: дефлекторы капота, ветровики дверей, защита фар, козырьки зеркал и многое другое. Второе место досталось ООО «ИЗТМ-ВЭД», занимающееся изготовлением и поставкой оборудования для горно-обогатительной, черной и цветной металлургии.

Фото: Лора Гулл

Третье место заняло ООО «Медтехсервис» – производитель полного цикла диабетических тест-полосок к глюкометрам. История предприятия – пример того, как увлечённость и креативность помогает раскрутить успешный бизнес с нуля. Идея создать в Иркутске медицинское производство сначала казалась безумием: мало кто верил, что это возможно здесь, в Сибири, вдали от столичных кластеров. Однако сегодня продукция компании востребована уже и на внешних рынках. «Медтехсервис» при участии Центра поддержки экспорта заключил контракт с Белоруссией. В 2022 году компания осуществила первую экспортную поставку в Беларусь.

– Благодаря поддержке центра «Мой бизнес» получили все соответствующие документы в Белоруссии и Узбекистане. По этим двум направлениям осуществляем экспорт. Хотим зайти и в другие страны, осваивать новые рынки. Не надо сдаваться, даже если сложно и сталкиваешься с проблемами, – сказал генеральный директор ООО «Медтехсервис» Артём Журавлёв.

Фото: Лора Гулл

«Много сложностей, но мы не останавливаемся»

В номинации «Экспортёр года в лесной отрасли» участвовали компании, которые производят в нашем регионе и экспортируют за его пределы собственную продукцию лесной отрасли. Здесь лидером стало ООО «Орион» – деревообрабатывающее предприятие по безотходной технологии с комплексным использованием сырья и с инфраструктурой высокого уровня развития. На втором месте «Трейд Ост», производящее ДСП и ЛДСП. На третьем – ООО «Элит Форест» (распиловка и строгание древесины, оптовая торговля пиломатериалами).

– Основная задача и политика нашего предприятия – лесовосстановление, – рассказал директор предприятия «Орион» Армен Давтян. – Да, сегодня много сложностей, но мы не останавливаемся, идём вперед. А ещё мы уже несколько лет подряд своим коллективом высаживаем деревья. Их уже более 50 тысяч – целый лес.

Фото: Лора Гулл

«Мы работаем для того, чтобы здоровых людей было больше»

В следующей номинации конкурса – «Экспортер года в сфере агропромышленности» соревновались предприниматели, экспортирующие собственную продукцию всех отраслей агропромышленного комплекса. Победитель – ООО «Сибприбор» производит и реализует натуральные продукты для здоровья, которые выпускает под торговой маркой «Байкальская Легенда». Компания занимается переработкой лекарственного сырья с 2008 года, отечественные препараты разработаны российскими учёными и врачами.

– Мы впервые получили первое место в этом конкурсе, – прокомментировала директор компании Татьяна Игнатова. – Очень приятно, что наша работа оценена по заслугам. Наш девиз: «Работаем для того, чтобы здоровых людей было больше».

Фото: Лора Гулл

Второе место заняла ИП Елена Викулова. Её специализация – производство и экспорт саженцев для ландшафтного дизайна придомовых территорий, озеленения общественных пространств. Третье место досталось ИП Радха Пивень. Это семейный бизнес по производству вафельных трубочек «От Бабушки».

– Министерство сельского хозяйства Иркутской области активно поддерживает наших производителей, – отметила заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина. – Несмотря на все запретительные меры этого года, наши компании продемонстрировали стойкость. А победители этой премии ещё и доказывают, что продукция Приангарья востребована и популярна.

Фото: Лора Гулл

«Можем конкурировать с другими странами по качеству продукции и сервису»

За звание «Экспортера года в сфере услуг» боролись компании, оказывающие транспортно-логистические, туристические, строительные, образовательные, медицинские, консалтинговые, инжиниринговые и информационные услуги для заказчиков за пределами РФ.

На первом месте – ИП Артем Шеленговский – ИТ-компания, занимающаяся цифровой трансформацией и Digital-маркетингом. Второе место – ООО «Авиавояж» (туристические продукты – отдых на Байкале и по России, в страны Европы и Азии).

Третье место у АО «Кадастрсъёмка», которое активно развивает цифровые услуги в сфере кадастровых и землеустроительных работ.

– Мы работаем в Иркутске более 20 лет, а в прошлом году выполнили свой первый международный проект: фотосъемку местности для проектирования и строительства объектов транспортной и энергетической инфраструктуры для зарубежных партнёров. Будем и дальше развивать географию нашей работы на страны СНГ, Казахстан и Ближний Восток, – рассказал коммерческий директор АО «Кадастрсъемка» Евгений Нефедов.

Фото: Лора Гулл

«Поддержка, которая работает»

В номинации «Прорыв года» принимали участие компании, добившиеся максимального роста экспортной деятельности в 2022 году. Здесь на первое место вышел резидент ТОСЭР «Усолье-Сибирское» ООО «Смартсинтез», специализирующееся на разработке и производстве профессиональных дезинфицирующих и антисептических средств.

Второе место заняло ООО «Звезда» – инженерные системы (сантехника, вентиляция, электрика, автоматизация, отопление), оптимальное решение и комплексный подход от проектирования до эксплуатации строительного объекта. На третьем месте – индивидуальный предприниматель Ксения Андреева, компания которой производит и экспортирует органическую косметику для тела SIMONI.

Фото: Лора Гулл

– В Иркутской области более 600 экспортеров из сферы малого и среднего бизнеса. Причем год от года растут не только объемы поставок, но и направления экспорта. Сегодня мы увидели новые лица и новые точки роста. Теперь мы поставляем за рубеж саженцы, услуги кадастровой съемки, и я уверен, впереди еще много новых направлений, которые мы можем вывести на международный уровень. Правительство региона заинтересовано в том, чтобы у нас было как можно больше предпринимателей, которые ставят перед собой цели, выстраивают новые пути и, переступая любые преграды, движутся вперёд. И мы, конечно, готовы им помочь, – подытожил Руслан Ситников.

Елена Белова

Диляра Окладникова, директор Центра «Мой Бизнес»:

– Правительство Иркутской области делает всё возможное, чтобы малый и средний бизнес, способный достойно конкурировать по качеству выпускаемой продукции и сервису, экспортировал её на зарубежные рынки. Участие в конкурсе позволяет предпринимателям найти точки роста и выйти на новый уровень. В свою очередь, иркутский Центр "Мой бизнес", готов оказать весь комплекс услуг для дальнейшего развития.

Марина Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области:

– Для правительства региона и нашего министерства экспортная деятельность – приоритетная задача. Ценно, что Иркутская область экспортирует высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Эти товары востребованы и конкурентоспособны. Мы со своей стороны, готовы помочь найти рынки, построить логистику. Можно и нужно приходить к нам за поддержкой!

Яна Станевич, руководитель регионального представительства АО РЭЦ (Российского экспортного центра) в Иркутске:

– Цель таких мероприятий, как «Экспортёр года» – показать, что наши предприятия востребованы не только в своём регионе или в России, но и за рубежом. Правительство РФ, региональные власти будут оказывать таким предприятиям весь комплекс необходимых услуг. Это поддержка консультационная, финансовая и любая другая.

Иван Астафьев, вице-председатель Иркутского регионального отделения общественной организации «Опора России»:

– В это непростое время важно не просто работать на локальном рынке, а стремиться расширить своё присутствие. Я был приятно удивлён, когда увидел призера в сфере IT-технологий. Рад, что наши программисты продолжают экспортировать свои услуги и в страны СНГ, и в дальнее зарубежье.

Центр "Мой бизнес" Иркутской области работает в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и "Международная кооперация и экспорт».