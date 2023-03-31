Почти треть жителей СФО (27%) верит в гороскопы. 40% любят разыгрывать близких. Только 2% заявили, что их никогда в жизни не обманывали. В финансовых вопросах сибиряки чувствуют себя довольно уверенно. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) к Дню смеха 1 апреля.

По вопросу любят они или не любят разыгрывать своих близких 1 апреля сибиряки разделились практически поровну. 40% любят такие розыгрыши (34% скорее да, 6% определенно да). При этом 49% отрицательно относятся к розыгрышам близких (35% скорее, 14% определенно). Еще 11% затруднились ответить на этот вопрос.

Лишь 2% сообщили, что их никогда в жизни не обманывали. 28% опрошенных сказали, что их обманывали очень много раз, и это трудно сосчитать. Еще 36% обманывали не меньше 10 раз в жизни, а 35% - не более двух-трех раз.

47% сибиряков считают, что их нелегко обмануть в финансовых вопросах (39% скорее уверены в этом, 8% - определенно). При этом 30% затруднились с ответом. А 23% респондентов признались, что их легко обмануть в финансовых вопросах (17% скорее да, 6% - определенно да).

27% опрошенных верят в гороскопы (24% скорее да, 3% - определенно да). При этом 57% не верит астрологическим прогнозам (36% скорее нет, 21% определенно нет). 16% затруднились ответить на этот вопрос.

91% никогда не посещали астролога. 8% обращались к астрологам несколько раз в жизни, а 1% делают это регулярно для получения персональных прогнозов.

*Опрос проведен банком «Открытие» 21-28 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.