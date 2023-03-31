Средний размер автокредита в феврале составил 1,22 млн руб.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,22 млн руб., увеличившись на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем (в январе 2023 года – 1,18 млн руб.). В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в феврале текущего года, наоборот, снизился на 8,2% (в феврале 2022 года – 1,33 млн руб.).

В феврале 2023 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в:

Москве (1,77 млн руб.),

Московской обл. (1,58 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,50 млн руб.),

Ленинградской обл. (1,40 млн руб.),

Ханты-Мансийском АО (1,30 млн руб.).

При этом самый высокий рост среднего чека автокредита в феврале 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

Ставропольский край (+11,4%),

Белгородская обл. (+10,4%),

Оренбургская обл. (+7,3%),

Республика Татарстан (+6,1%),

Самарская обл. (+5,4%).

Вместе с тем, в ряде регионов средний размер автокредита, напротив, снизился, в том числе, в Тюменской (-4,5%), Кемеровской (-3,8%) и Нижегородской (-2,4%) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (-1,4%) и Красноярском крае (-1,3%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц увеличился на 4,5%.

«В феврале средний чек кредита на покупку автомобиля немного вырос, но, в целом, продолжает оставаться стабильным, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – За исключением снижения осенью прошлого года, почти год (с марта 2022 года) данный показатель держится на уровне около 1,20 млн. руб. Во многом, такой стабильности способствует государственная программа льготного автокредитования, которая распространяется на новые автомобили отечественного производства. Стоит также отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче автокредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».