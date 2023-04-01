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Четыре пищевых предприятия Иркутской области получат гранты в 35,7 млн рублей на развитие

Пищевые перерабатывающие предприятия из Иркутской области – ООО «Маффин», СПССПК «Делофер», ООО «Байкальская зерновая компания» и СППССК «Анта» – получили гранты на сумму 35,7 млн рублей по итогам конкурса, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Благодаря национальному проекту победители конкурсного отбора смогут увеличить объем произведенной и реализуемой продукции, в том числе с помощью нового технологического оборудования, приобретенного на средства гранта», – отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Субсидии на развитие материально-технической базы выделили в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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