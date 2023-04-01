Пожар уничтожил 70 квартир в поселке Дальний – виновной в этом признали главу муниципалитета

Осуждена 77-летняя экс-глава муниципального образования Иркутской области – женщину признали виновной в халатности, служебном подлоге и мошенничестве, в результате ее действий сгорели 70 квартир в поселке Дальний Нижнеилимского района, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото прокуратуры Иркутской области

Суд установил, что подсудимая, будучи руководителем муниципалитета, своевременно не заключила с энергоснабжающей организацией контракт на обслуживание электрических сетей в населенном пункте.

«В мае 2021 г. замыкание проводов, находившихся в аварийном состоянии, привело к возникновению пожара и уничтожению огнем 70 муниципальных жилых помещений, личного имущества жильцов сгоревших квартир. В результате причинен ущерб в размере 12 млн рублей», – сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, подсудимая издала распоряжение о приеме на работу родственницы, которая фактически не исполняла трудовые обязанности, но при этом получала зарплату, которой распоряжалась по своему усмотрению.

Суд признал пенсионерку виновной в совершении преступлений. Принял во внимание возраст подсудимой, суд приговорил ее к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы условно.