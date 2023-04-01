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Более 120 приусадебных участков и два жилых дома подтопило в Иркутской области

Подтопления участков и домов в результате интенсивного таяния снега произошли в Иркутской области – из-за этого в настоящее время в четырех муниципальных образованиях региона действует режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

Режимы повышенной готовности из-за обильного таяния снега действуют в Иркутске, Иркутском, Шелеховском районах и Усть-Куте: в этих зонах на помощь привлекаются силы и средства областных структур.

«На утро 31 марта подтопления талыми водами приусадебных, придомовых участков и дорог зарегистрированы в Иркутске, Тайшете, Усть-Куте, Иркутском, Шелеховском, Тайшетском, Жигаловском и Чунском районах. Всего подтопило 121 приусадебный участок и два жилых дома», – рассказали власти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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