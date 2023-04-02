«Дом конезаводчика» построят в иркутском музее «Тальцы»: каким он будет

Объявлен аукцион для поисков подрядчика, которому предстоит построить «Дом конезаводчика» на территории Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» в Иркутской области, на работы собираются потратить 10,7 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Деревянный объект возведут в период с 1 июня до 2 октября 2023 года из бруса, бревен и досок. Дом будет построен по аналогу здания в деревне Красное поле в Заларинском районе, воссоздадут и внутреннее оформление.

Заявки принимаются до 5 апреля 2023 года: участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заказчиком является Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры «Тальцы».