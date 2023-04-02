Пианист из Иркутска Денис Мацуев перенес три концерта из-за коронавируса

Уроженец города Иркутска, пианист Денис Мацуев перенес концерты, приуроченные к 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова, из-за того, что заболел коронавирусом, пишет ТАСС.

«Да, к сожалению, [ковид], все это внезапно и некстати произошло. Печально то, что это легло на юбилейные даты Сергея Васильевича Рахманинова. Мы сейчас с филармонией принимаем решение обязательного переноса всех этих трех концертов», – сказал собеседник агентства.

1 и 2 апреля Мацуев, дирижер Валерий Гергиев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр должны были исполнить все фортепианные концерты Рахманинова. На 3 апреля был запланирован камерный вечер с трио Рахманинова и романсами в исполнении баса Мариинского театра Михаила Петренко, а также сольное выступление Мацуева.

Музыкант уточнил, что юбилейные концерты не отменяются, они именно переносятся – они состоятся так же в апреле, но в другие даты, которые организаторы обещают объявить в ближайшее время.