Рабочий упал в шахту и разбился при установке лифта в иркутском ТРЦ «Карамель»

Доследственная проверка начата по факту инцидента, который случился накануне в ТРЦ «Карамель» в Иркутске, – мужчина при выполнении работ по установке лифта упал в шахту и разбился, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что при осуществлении монтажных работ 45-летний мужчина упал с высоты третьего этажа – через непродолжительное время он скончался в реанимационном отделении ГКБ-3.

Проверка начата по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обстоятельства произошедшего выясняются.