Центр «Перспектива» капитально отремонтируют в Ангарске за 30 млн рублей: что будет сделано

Объявлен электронный аукцион на капитальный ремонт молодежного центра «Перспектива» в городе Ангарске Иркутской области – на работы собираются потратить свыше 30 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Деньги направят на ремонт у кровли, фасада, благоустройства, замену дверей, окон, полов, ограждения, отделку стен и потолков. Планируется отремонтировать системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Намечены электромонтажные работы и установка систем автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Объект располагается на ул. Лесной, 11. Работы в нем планируется провести в период с мая по июль 2023 года. В настоящее время ведется поиск подрядчика, которого выберут 10 апреля.

Муниципальная образовательная организация «Перспектива» была создана в 1992 году. Ее учредителем является Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа. На базе центра в настоящее время работают почти 20 молодежных клубов.