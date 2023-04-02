Иркутск вошел в топ-20 городов России с самыми дорогими новостройками

Аналитики портала «Мир квартир» составили рейтинг городов России, где дороже всего квадратные метры в новостройках, – в топ-20 вошел Иркутск.

Столица Приангарья разместилась на 16-й строчке – стоимость квадратного метра здесь составляет в среднем 125,1 тысячи рублей. Данный показатель за год вырос на 14,7%, за первый квартал 2023-го – на 2,3%. Средняя цена квартиры в Иркутске оценивается в 6,5 млн рублей.

Самые дорогие квадратные метры в новостройках Москвы – 330,3 тысяч рублей, Сочи – 324,8 тысячи рублей, Санкт-Петербурга – 224,2 тысячи рублей, а также Казани – 173,7 тысячи рублей, Московской области – 172,9 тысячи рублей.

Наиболее дешевые квартиры в новостройках можно купить в Махачкале, где квадратный метр стоит 51,3 тысячи рублей, Магнитогорске – 55,3 тысячи рублей, Нижнем Тагиле – 60,6 тысячи рублей, Владикавказе – 67,8 тысячи рублей, Оренбурге – 67,9 тысячи рублей.