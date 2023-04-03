Разработчик и управляющий бутиков: названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России – заполучившие их соискатели могут претендовать на зарплату в 500-700 тыс. рублей в месяц, передает ТАСС.

В настоящее время ведутся поиски ведущего специалиста по продажам премиальных авто. Работнику предстоит обрабатывать входящие звонки, вести базу в CRM, взимодействовать с клиентами в офисе и удаленно, заключать договоры. Работодатель готов платить работнику до 700 тысяч рублей.

Аналогичную зарплату сможет получать и управляющий бутиков французского бренда женской одежды: руководителю предстоит увеличить розничные продажи, разработать программу лояльности для клиентов, управлять командой продавцов и стилистов. Обязателен опыт работы на аналогичной должности.

В подборку также попали вакансии middle+/senior разработчика, исполнительного директора в туристическую компанию, инструктора по пилатесу – им обещают доход в 200-400 тысяч рублей.