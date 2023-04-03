Спорткомплексы в Жигалово и Карлуке собираются достроить в 2023 году

Строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов ведется в настоящее время в поселках Жигалово и Карлук Иркутской области – работы планируют завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото правительства Иркутской области

«В ФОКах предусмотрены универсальный игровой и тренажерный залы, раздевалки, душевые, медицинский кабинет, административные и иные вспомогательные помещения. В комплексах можно будет проводить занятия и соревнования по баскетболу, волейболу, единоборствам и другим видам спорта, принимать нормативы ГТО», – говорится в сообщении.

Оба объекта строятся по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».