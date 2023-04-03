8% работников из Иркутской области предпочитают руководителей-женщин

Служба исследований hh.ru опросила соискателей из Иркутской области, и выяснила, имеет ли для них значение пол руководителя, и как они относятся к руководителям-женщинам.

Опрос, проведенный службой исследований hh.ru, показал, что более, чем половине соискателей из Иркутской области все равно, какого пола их руководитель (55%), а вот 35% при прочих равных отдадут предпочтение руководителю-мужчине, и наоборот, 8% - имея выбор, к какому руководителю выйти на работу, предпочтут женщину-начальника. Среди специалистов, которые явно предпочитают мужское управление – юристы (45%), госслужащие и производственники (по 44%). При этом, хотят работать с руководителями-женщинами чаще специалисты из ресторанно-гостиничного направления (18%), сотрудники транспортно-логистической сферы (15%), а также начинающие специалисты и студенты, вне зависимости от направления деятельности компании (14%).

«Возможно, такое настороженное отношение к женщинам-управленцам связано с тем, что в сознании людей остается миф о том, что есть некий особый стиль женского управления. Хотя цифры нашего опроса говорят о том, что у работников могут быть радикально противоположные мнения на этот счет и разный личный опыт. В частности, 37% респондентов уверены, что женщины-начальницы склонны при выборе кандидатов отдавать предпочтение также женщинам, а 46% считают, что это не так. Кроме того, треть иркутян думают, что существует особый стиль женского управления (33%), но 67% с ним не согласны, и убеждены, что все зависит от компетенций руководителя, а не от его пола», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

В 2023 году в Иркутской области среди соискателей, которые искали работу в качестве руководителя или управленца, 32% резюме пришлось на кандидатов-женщин. Чаще всего женщины претендуют на следующие должности: руководитель отдела персонала (20% от всех резюме в указанной категории), руководитель филиала (17%), директор юридического департамента (16%), директор по персоналу (13%), руководитель отдела маркетинга и рекламы (12%).

Навыки, которые женщины чаще упоминают в своих резюме - организаторские способности, управление персоналом, ведение переговоров, управление проектами и работа в команде.