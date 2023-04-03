Проезд частично заблокируют с 10:00 3 апреля до 18:00 17 апреля по улице Коммунистическая в районе домов номер 27, 29 в связи с проведением ремонтных работ на теплосетях «Промпарка». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
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Движение по улице Коммунистическая ограничат в Иркутске
/ Сибирское Информационное Агентство /
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