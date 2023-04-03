Иркутская область не вошла в программу развития электротранспорта

10 регионов, вошедших в инфраструктурный проект по развитию автомобильного и электрического транспорта, получат в 2023-2025 годах 86,5 млрд рублей. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Деньги пойдут на реконструкцию 620 км трамвайных путей и обустройство прилегающих к ним территорий, закупки 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

«Федеральные средства на условиях софинансирования направят в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области. В этих регионах значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Иркутская область в программу не вошла. Факт подачи заявки подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

Иркутская область – лидер по дешевизне электроэнергии в стране. Если средняя стоимость киловатт-часа в России составляет 4 руб/кВт.ч, то в Приангарье – 1,23 руб/кВт.ч. Субъект с самым дорогим электричеством – Чукотский автономный округ (8,82 руб/кВт.ч). Такие данные опубликованы на портале «Сколько стоит».