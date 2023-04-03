Страны ОПЕК+ внезапно решили снизить добычу нефти. Что это значит?

Страны ОПЕК+ приняли внезапное решение о коллективном сокращении добычи нефти на 1,16 млн баррелей в сутки (б/с), сообщает Reuters. Консенсус-прогноз перед встречей представителей картеля предполагал неизменность прежних значений по уровню производства.Принятое решение предполагает снижение добычи до конца 2023 г.

– Наиболее крупные объемы сокращения придутся на Саудовскую Аравию — 500 тыс. б/с, Ирак — 211 тыс., ОАЭ — 144 тыс. и Кувейт — 128 тыс. Добровольные сокращения начнутся с мая. Совокупное снижение добычи вместе с утвержденным в октябре 2022 г. решением ОПЕК+ по сокращению на 2 млн б/с, в итоге составит 3,66 млн б/с, – отмечают аналитики БКС..



Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что сегодня мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе,

глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности, добавил он.

Цены на нефть с утра понедельника отреагировали резким ростом, подтверждая неожиданность этого события для участников рынка. Фьючерсы на нефть Brent прибавили более 5% и достигли уровня $85 за баррель. Контракты на WTI в плюсе на 5,5% и находятся чуть выше $80.

Эксперты БКС отмечают, что на фоне решения ОПЕК+ инвестдома начали оперативно повышать прогнозы по ценам на нефть. Так, аналитики Goldman Sachs пересмотрели в сторону повышения свои ожидания на декабрь 2023 г. с $90 до $95, а на 2024 г. — до уровня в $100 за баррель Brent.