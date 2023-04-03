Моллы переходят к событийному формату

Торговые центры стараются уйти от простой площадки для арендаторов. Об этом «Известиям» заявила глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.

Сегодня в ТЦ появляются образовательные и культурно-выставочные пространства, сказал руководитель архитектурного бюро T+T Architects Сергей Труханов.

«Сегодня основная задача любого торгового комплекса – обрести концептуальную и финансовую устойчивость. Любые кризисы завершаются, а пока Россия изолирована от множества зарубежных брендов, важно создать прочные бизнес-модели с гибкой системой управления», – отметила Мария Николаева.