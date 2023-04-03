Российские производители автомобилей оттолкнулись от дна

Прирост числа сборок в феврале опередил январь в полтора раза. Эксперты, опрошенные «Известиями» прогнозируют дальнейший рост, но предупреждают – он обусловлен в первую очередь низкой базой прошлого года.

Несмотря на общее снижение объемов производства практически всех видов транспортных средств, в автопроме уже намечаются положительные тенденции. Например, в феврале по сравнению с январем выпуск легковых автомобилей увеличился на 52,6%, отмечается в данных Росстата. Производство грузовиков в последний месяц зимы выросло в 2,2 раза, а автобусов – в 1,9 раза.

Рост февральских показателей автопрома по сравнению с январем отмечается каждый год и связан в том числе с длинными новогодними каникулами, во время которых большинство предприятий не работают. Однако в предыдущие годы этот рост был не таким большим. Например, в 2022 году он составил только 13,8%.

Опрошенные эксперты считают, что в ближайшее время производство автомобилей в стране выйдет на положительные значения. К этому есть все предпосылки, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.