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57,3 тыс. индивидуальных предпринимателей насчитывается в Иркутской области на начало 2023 года

Согласно данным Иркутскстата, на 1 января 2023 года в Иркутской области учтено 57,3 тыс. индивидуальных предпринимателей и 50 тыс. организаций.

Число индивидуальных предпринимателей увеличилось за год на 3,2%, количество организаций, напротив, снизилось на 2,9%. При общем снижении число отдельных предприятий выросло: автономных некоммерческих организаций – на 11%, общественных и религиозных организаций – на 2,5%, садоводческих товариществ – на 1,7%.

В большинстве случаев (84%) юридические лица имеют частную форму собственности, 71% являются обществами с ограниченной ответственностью.

Наибольшее количество субъектов хозяйственной деятельности являются торговыми: 42% индивидуальных предпринимателей и 23% юридических лиц сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов.

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Индивидуальные предприниматели, кроме торговли, предпочитают такие виды деятельности, как транспортировка и хранение, строительство.

Десятая часть юридических лиц создана с целью строительства, а каждая двенадцатая – для промышленного производства. Промышленные организации, в основном, нацелены на обработку древесины, выпуск пищевых продуктов, а торговые предпочитают оптовую торговлю лесными и строительными материалами, санитарно-техническим оборудованием.

Центром предпринимательской активности является Иркутск, здесь зарегистрирована половина юридических лиц нашего региона (24 тыс.) и треть всех индивидуальных предпринимателей (19,2 тыс. человек).

По числу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в расчете на 1000 жителей наряду с областным центром лидируют Иркутский и Ольхонский районы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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