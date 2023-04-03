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Банк «Союз» в апреле начисляет повышенные бонусные баллы программы лояльности в категории «Такси и каршеринг»

В апреле 2023 года категорией начисления повышенных бонусов является категория «Такси и каршерин». Размер начисляемых бонусных баллов составляет:

по премиальной карте «World Black Edition»:

  • 10% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 3% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.


по карте «Мой бонус», карте «Ингосстраха» и карте агента «Ингосстраха»:

  • 8% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 2% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.


по зарплатной карте:

  • 2% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 0,5% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
  • За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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