Названы отрасли с наибольшей долей высокооплачиваемых работников

В лидерах производство табачных изделий, рыболовство и добыча полезных ископаемых, свидетельствует исследование РИА Новости.

«Из 44 проанализированных отраслей лишь в 11 доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране, при этом первая шестерка лидирует по доле высокооплачиваемых работников с ощутимым преимуществом. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает отрасль «Производство табачных изделий», где более половины работников получают зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц», – говорится в исследовании.

Вторую строчку рейтинга занимает отрасль «Рыболовство и рыбоводство» с результатом 45,6% работников, имеющих зарплату более 100 тысяч рублей в месяц. Эксперты объяснили высокий уровень зарплат компенсацией за тяжелые условия труда. Отрасль рыболовства также не очень многочисленная, в ней работает примерно 64 тысячи человек.

Третьей отраслью по доле работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц стала «Добыча полезных ископаемых», которая является одной из важнейших основ российской экономики. В этой отрасли 39,5% работников являются высокооплачиваемыми. Эксперты отмечают, что большая часть сотрудников в этой отрасли работают вахтовым методом, покидая на время семьи, а добыча зачастую ведется в местах с суровым климатом, поэтому высокие зарплаты отчасти являются компенсацией за тяжелые условия.