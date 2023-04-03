Банк Уралсиб открыл первый московский офис в новом корпоративном стиле

29 марта в Москве открылся новый дополнительный офис «Кузьминки» Банка Уралсиб в формате «Лайт» по адресу: Волгоградский проспект, дом 119А. Это первый московский офис, оформленный в новом корпоративном стиле – Уралсиб сегодня поступательно проводит ребрендинг офисной сети.

Ранее ДО «Кузьминки» работал по другому адресу, новый офис расположился в более удобной локации для клиентов, рядом с метро. Отделение продолжит обслуживать клиентов розничного бизнеса, при этом «Лайт»-офисы более компактны и удобны. Это современный формат, в котором нет прежних кассовых окошек и кабин, и создана более уютная атмосфера для общения консультанта и клиента.

На торжественной церемонии открытия нового офиса присутствовали Заместитель Председателя Правления, руководитель розничного бизнеса Банка Уралсиб Станислав Тывес, руководитель департамента розничных продаж в сети Юрий Поляков, Исполнительный директор, Территориальный директор Максим Григорьев, Начальник управления организации розничных продаж в сети Ирина Гопкало, руководитель дирекции контроля и развития сети Гаяне Коропка, директор по управлению розничными продажами в сети Евгения Огаркова.

«Открывая новый офис, мы постарались сделать все для организации эффективного обслуживания и удобства наших клиентов, для повышения доступности продуктов и услуг банка», – отметил Станислав Тывес. Руководитель розницы Уралсиба пожелал коллективу успехов и реализации всех поставленных задач.

В офисе «Кузьминки» клиенты могут получить широкий перечень банковских услуг: открыть срочный вклад, получить платежную карту, оформить потребительское кредитование, ипотеку, рефинансировать кредиты других банков, подключить Уралсиб Онлайн, получить консультацию по продуктам и услугам банка, совершать операции через банкомат и информационно-платежный терминал и многое другое.