40% россиян готовы на снижение зарплаты ради удаленки

В 2021 году об этом сообщал лишь каждый третий работник. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющего желание и потенциальную возможность работать удаленно.

Массовая удаленка уходит в прошлое, но россияне не хотят с ней прощаться: 4 из 10 опрошенных готовы снизить свои зарплатные ожидания ради дистанционной работы. Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (19%) согласен лишиться 5% заработка, каждый восьмой – 10%. Получать на 15%, 20% и даже 25% меньше готовы по 3%. Не хотят отказываться от части заработка ради удаленки 37% россиян.

Тех, кто не готов терять в доходах ради дистанционной работы, среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет почти вдвое больше, чем среди молодежи до 24 лет (43% против 24% соответственно).

Чем больше зарабатывают опрошенные, тем чаще они отказываются от каких-либо финансовых жертв ради удаленки: если среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. их 30%, то среди зарабатывающих свыше 80 тыс. руб. – уже 46%.