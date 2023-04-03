Новости

Землетрясение почувствовали жители Иркутской области 3 апреля

Жители Приангарья сообщили о толчках около 15:10 по местному времени.

Согласно данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки в 3-4 балла почувствовали в Иркутске. «С прошлого года так не трясло», – комментируют пользователи соцсетей.

Эпицентр находился в середине Байкала: около 20 км к югу от села Еланцы, интенсивность толчков там составила 6,4 балла.

«Разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», – сообщает МЧС.

Спасатели призывают туристов проявлять бдительность. В результате землетрясения на льду Байкала могут появиться трещины и нажимы. Выезд на лед запрещен и смертельно опасен.

Читайте также:

Количество землетрясений в Байкальском регионе сократится – ученые
30 марта 2023
Жители Иркутска почувствовали землетрясение 21 марта 2023 года
21 марта 2023

Ранее, директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева сообщила, что Байкальская рифтовая зона после периода повышенной сейсмической активности вступает в период стабильности, что приведет к сокращению числа землетрясений.

«В 2021 году был пик [сейсмической активности], в 2022 году пошло снижение. Пока мы возвращаемся на классический уровень. Есть такое понятие, как среднее количество землетрясений в год, среднее количество землетрясений в месяц. Это порядка 700-800 сейсмособытий, ощутимых – порядка 20-22 в год. К этому уровню мы в этом году должный выйти. Если посмотреть по 2021 году, то было порядка 100 ощутимых событий, а только 13-14 января дали около 800 сейсмособытий [различной силы]», – рассказала Кобелева.

Она также добавила, что в Байкальской рифтовой зоне последним самым спокойным в сейсмическом плане годом был 2018 год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Выход на экспорт. Истории иркутского бизнеса
Колумбы внешнего рынка: истории иркутских предпринимателей
Регион больших возможностей. В Центре «Мой бизнес» подвели итоги конкурса «Экспортёр года Иркутской области»
5 советов будущим экспортерам
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес