Землетрясение почувствовали жители Иркутской области 3 апреля

Жители Приангарья сообщили о толчках около 15:10 по местному времени.

Согласно данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки в 3-4 балла почувствовали в Иркутске. «С прошлого года так не трясло», – комментируют пользователи соцсетей.

Эпицентр находился в середине Байкала: около 20 км к югу от села Еланцы, интенсивность толчков там составила 6,4 балла.

«Разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», – сообщает МЧС.

Спасатели призывают туристов проявлять бдительность. В результате землетрясения на льду Байкала могут появиться трещины и нажимы. Выезд на лед запрещен и смертельно опасен.

Ранее, директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева сообщила, что Байкальская рифтовая зона после периода повышенной сейсмической активности вступает в период стабильности, что приведет к сокращению числа землетрясений.

«В 2021 году был пик [сейсмической активности], в 2022 году пошло снижение. Пока мы возвращаемся на классический уровень. Есть такое понятие, как среднее количество землетрясений в год, среднее количество землетрясений в месяц. Это порядка 700-800 сейсмособытий, ощутимых – порядка 20-22 в год. К этому уровню мы в этом году должный выйти. Если посмотреть по 2021 году, то было порядка 100 ощутимых событий, а только 13-14 января дали около 800 сейсмособытий [различной силы]», – рассказала Кобелева.

Она также добавила, что в Байкальской рифтовой зоне последним самым спокойным в сейсмическом плане годом был 2018 год.