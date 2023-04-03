Каждый четвертый заемщик планирует закрыть ипотеку за 5 лет

Ближайшие полгода купить квартиру хочет каждый 12-й россиянин (8,2%).

Большинство (60,3%) готово взять ипотеку, и каждый четвёртый (23%) планирует закрыть кредит в течение 5 лет. Таковы результаты опроса, который специалисты СберСтрахования провели в марте 2023 года среди жителей 37 российских городов с населением от 500 тыс. человек.

За два года после проведения аналогичного опроса количество желающих купить квартиру сократилось почти на 16 процентных пунктов. А вот сумма, которую россияне планируют потратить на жилье, удвоилась и достигла 4 млн рублей. Максимальную цену готовы заплатить в Москве – в среднем 7 млн. Самую низкую – в Астрахани (1,8 млн).

Наиболее популярным вариантом для покупки остаются «однушки»: к ним присматриваются более половины покупателей. От 27% до 38% интересуются «двушками», 7-15% – «трешками», до 5% – квартирами, где четыре и более комнат.

77,9% хотят купить жильё на вторичном рынке. При этом максимальный интерес к квартирам в новостройках проявляют жители Москвы (43%), Рязани (41%), Екатеринбурга (36%), Тюмени (33%) и Пензы (30%).

Как показало исследование, больше всего желающих взять ипотеку оказалось в Краснодаре (так ответили 97% потенциальных покупателей), Тюмени (83%), Казани (82%), Уфе (79%), Омске (76%), Набережных Челнах и Санкт-Петербурге (по 71%). Меньше всего хотят оформить жилищный кредит в Махачкале (35%).

В среднем россияне планируют закрыть ипотеку за 16,7 года. 23% сказали, что хотят это сделать за 5 лет, 17% – за 6-10 лет, 34% – за 11-20 лет, 23% – за 21-30 лет. И только 3% ответили, что планируют выплачивать жилищный кредит более 30 лет.

Кстати, желающих быстро закрыть ипотеку (за 5 лет) больше всего оказалось в Набережных Челнах (36%), Рязани (34%), Владивостоке и Кирове (по 33%), Казани и Самаре (по 32%), Тюмени (30%).

Что касается первоначального взноса, половину стоимости квартиры готовы внести только 18% потенциальных ипотечников. Большинство (53%) закладывает на эти цели всего 10% цены жилья.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные продукты и сервисы» Сбербанка:

«Большинство опрошенных россиян (70,6%) хотят жить в своём, а не арендованном жилье. Это объясняет их высокую готовность взять для покупки заёмные средства. Два года назад только 35% потенциальных покупателей собирались оформить ипотеку. Тем, кто улучшает жилищные условия, подойдёт ипотечное страхование – финансовая поддержка заёмщика на период выплаты кредита. В СберСтраховании также можно оформить полис от недобровольной потери работы, который компенсирует до 6 месяцев поиска работы».

СберСтрахование предлагает две программы защиты недвижимости: ипотечное и добровольное страхование. Ипотечный полис можно расширить по своему усмотрению — например, включить в него риски гражданской ответственности. А программа «Защита квартиры и дома» обеспечит жильё страховкой от всех распространённых рисков: залива, пожара, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, противоправных действий третьих лиц (краж и так далее). Чтобы оформить полис, необязательно быть собственником квартиры. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных трат. Полис можно купить в любом отделении Сбера или дистанционно — в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования.

Клиенты Сбера при оформлении ипотеки могут застраховать свою жизнь. Страховка снижает процентную ставку на 1 процентный пункт, поскольку банк минимизирует риски невозврата кредита. Если произойдёт страховой случай (уход из жизни, инвалидность или повышение группы инвалидности), задолженность клиента перед банком погасит СберСтрахование жизни. Заключить и оплатить договор можно в любом отделении Сбера или на сайте Домклик.