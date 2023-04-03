1160 судебных исков подано энергетиками на "серых" майнеров

"Иркутскэнергосбыт" в суде продолжает привлекать к ответственности нелегальных добытчиков криптовалюты. В 687 случаях уже получены положительные решения. По ним криптопредприниматели должны заплатить за использованную ими в промышленных масштабах электроэнергию порядка 290 миллионов рублей.

В ходе судебных разбирательств энергетики всегда предоставляют четкие доказательства правонарушений. Чаще всего - это резкий рост расхода электроэнергии, что нехарактерно при коммунальном использовании, то есть для элементарных бытовых нужд: приготовления еды или использования другой бытовой техники.

Так, в одном из домов в иркутском предместье Радищева резко вырос (почти в два раза) расход электроэнергии. Энергетики проанализировали потребление и выяснили, что расход ресурса по этому адресу составляет приблизительно 45% расхода 5 аналогичных домов. Владелец недвижимости площадью более 500 кв.метров заявлял, что высокие показатели обусловлены использованием специальной строительной техники. "Иркутскэнергосбыт" обратился с иском в суд, поскольку использование подобной техники, – токоприёмников свыше 21 кВт - не относится к категории бытового потребления, а свидетельствует о криптодобыче. Иркутский областной суд признал правоту энергетиков. Собственник дома теперь обязан выплатить почти 780 тысяч рублей за электроэнергию по коммерческому тарифу.

При этом, в случае введения справедливого тарифа, такие "серые" майнеры не смогут пользоваться льготным тарифом на оплату электрической энергии наравне с обычными жителями. Они будут платить за ресурс в соответствии с целью использования - коммерческой. А эти деньги без длительных судебных тяжб пошли бы в том числе на развитие электросетевого хозяйства региона.