Мосбиржа запускает торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию

На срочном рынке Московской биржи 4 апреля 2023 г. начинаются торги расчетными фьючерсами на две валютные пары — «дирхам ОАЭ — российский рубль» и «индийская рупия — российский рубль», сообщается на сайте торговой площадки.

– Новые производные существенно расширят торговые возможности банков, брокеров и их клиентов – физических и юридических лиц. Участники внешнеэкономической деятельности с помощью фьючерсов на дирхам ОАЭ и индийскую рупию смогут хеджировать валютные риски, – говорится в сообщении биржи.

Будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 г., а также в марте 2024 г.



– Мы видим запросы клиентов на быструю реакцию со стороны инфраструктуры в связи со стремительно изменяющимися условиями на глобальных рынках. Технологии срочного рынка Московской биржи позволяют нам оперативно внедрять новые инструменты хеджирования рисков и удовлетворения инвестиционных потребностей для всех категорий клиентов, – руководитель срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева.

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