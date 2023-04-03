Эн+ планирует строительство новой энергостанции в Иркутской области

Компания ведет переговоры с Минэнерго и правительством региона. Об этом во время прямого эфира рассказал руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

Сейчас Иркутская область вышла на виток развития, который требует новой генерации. Энергетики обсуждают этот вопрос и с Минэнерго России и правительством Иркутской области.

«Какой будет объект генерации, я пока вам сказать не могу. В энергии нуждается Иркутско-Черемховский энергорайон: всё, что южнее Тулуна, Бурятия и Забайкальский край. Объект должен выдавать мощность именно сюда», – говорит Хардиков.

Среди вариантов руководитель выделил тепловую электростанцию на Ковыктинском месторождении и угольную в Тулунском районе.