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Эн+ планирует строительство новой энергостанции в Иркутской области

Компания ведет переговоры с Минэнерго и правительством региона. Об этом во время прямого эфира рассказал руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

Сейчас Иркутская область вышла на виток развития, который требует новой генерации. Энергетики обсуждают этот вопрос и с Минэнерго России и правительством Иркутской области.

«Какой будет объект генерации, я пока вам сказать не могу. В энергии нуждается Иркутско-Черемховский энергорайон: всё, что южнее Тулуна, Бурятия и Забайкальский край. Объект должен выдавать мощность именно сюда», – говорит Хардиков.

Среди вариантов руководитель выделил тепловую электростанцию на Ковыктинском месторождении и угольную в Тулунском районе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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