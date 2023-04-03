Российский рынок акций может вырасти в 1,5 раза

Российский рынок будет расти. По оценкам аналитиков БКС, в ближайший год рост возможен на 45%-50%: индекс Мосбиржи может превысить 3400 пунктов, сейчас он составляет 2400 пунктов. Они приводят три причины для роста рынка.

– Во-первых, это ослабление рубля. Российская экономика ориентирована на экспорт, а это значит, слабый рубль выгоден экспортёрам, которые получают выручку в валюте и конвертируют её в рубли. Во-вторых, высокая потенциальная доходность рынка акций, ставки по депозитам относительно низкие, а в таких условиях акции кажутся более привлекательным способом приумножить капитал. И самый главный драйвер роста российского рынка - дивиденды. Мы ожидаем, что многие компании во втором квартале возобновят выплаты, – подчеркивает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Он добавил, что выплаченные дивиденды, скорее всего, будут реинвестированы и подогреют интерес к рынку.

Среди фаворитов рынка эксперты БКС называют сектор металлургов, девелоперов и финансов.

– Потенциал роста металлургического сектора составляет 62%. Основные драйверы роста – восстановление китайской экономики и дивиденды. К фаворитам относим Северсталь (потенциал роста 54%), ММК (+61%) и Мечел (+362%), – уточняет эксперт.

Потенциал роста девелоперов, по оценкам аналитиков БКС, составляет 65%.

– Продление льготной ипотеки должно поддержать застройщиков. Среди фаворитов – ПИК (потенциал роста 72%), Самолёт (61%), – отмечает Максим Шеин.

Потенциал роста финансового сектора – +48%.

– Ключевая ставка в течение года, по нашим оценкам, практически не изменится. Ожидается, что она сохранится на уровне 7,5%, в результате финансовые показатели банков должны улучшиться. В топе – Сбер и TCS Group, за год их акции могут подорожать почти на 50%, – резюмирует эксперт.